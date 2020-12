Corona-Pandemie verschärft die Lage von prekär Beschäftigten

Prekär Beschäftigte waren schon vor der Covid-19-Krise stärker von Arbeitslosigkeit betroffen als andere. Sie wurden im Schnitt um 25 Prozent schlechter entlohnt und weniger von etablierten und neuen sozialen Sicherungsnetzen aufgefangen. Bestimmte Bevölkerungsgruppen sind eher in prekären Beschäftigungsverhältnissen zu finden als andere.

Migrantinnen etwa sind in der Reinigungsbranche überrepräsentiert, wo wiederum der Anteil von geringfügig Beschäftigten oder Leiharbeitern besonders hoch ist. Leiharbeiter verlieren in Krisensituationen oftmals als erste ihren Job. Das bestätigte sich auch in der Covid-19-Krise. Nur in manchen Branchen, z.B. den Postverteilungszentren, gab es eine erhöhte Nachfrage.

Mangelnde Anerkennung

Die gesellschaftliche Bedeutung der Arbeit von Migrantinnen und Migranten stehe im Widerspruch zur mangelnden Anerkennung ihrer Arbeit, kritisierte Neuhauser. Die Beschäftigung von Menschen mit nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft habe in den letzten Jahren in Österreich zugenommen. 2019 betrug ihr Anteil an den unselbstständig Beschäftigten 21 Prozent. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Coronakrise habe die Migranten stärker getroffen als die Österreicher, da viele in den Branchen Beherbergung und Gastronomie beschäftigt waren. Auch die Grenzschließungen bzw. die Reisebestimmungen hätten die Lage für die Migranten am Arbeitsmarkt erschwert.