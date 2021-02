Corona-Kurzarbeit: Vier Szenarien, wie es ab April weitergeht

2. Mehr Arbeitsstunden

Die meisten Arbeitsmarktexperten plädieren ob der hohen Kosten für eine Anhebung der geforderten Arbeitsstunden. "Kurzarbeit muss für Betriebe unattraktiver werden", sagte AMS-Vorstand Johannes Kopf kürzlich in einem Zeit-Interview. Weil bis zu 100 Prozent der Kosten ersetzt werden, würden Mitarbeiter mitgeschleppt, für die es nach der Krise keine Verwendung mehr gäbe. Kopf schlägt daher vor, im Städtetourismus, Eventmanagement oder bei Fluglinien nur noch 90 Prozent der Kosten zu ersetzen.

Dann müssten die Unternehmen entscheiden, welche Mitarbeiter gehalten werden und welche nicht. Es sei absehbar, dass diese Branchen nicht so schnell auf Vorkrisenniveau kommen werden, daher mache es keinen Sinn, sie länger in Kurzarbeit zu halten, so Kopf. Auch EcoAustria-Ökonomin Monika Köppl-Turyna fordert mehr Anreize für mehr Arbeitsstunden sowie mehr Schulungen in der Kurzarbeit. Auch die wirtschaftsliberale Agenda Austria will die Mindestarbeitszeit erhöhen oder nur noch tatsächlich ausgefallene Stunden ersetzen.