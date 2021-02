Arbeitsminister: "Kurzarbeit ist keine versteckte Arbeitslosigkeit“

Apropos Flexibilität: Wie weit sind die Gespräche gediehen, die Zumutbarkeitsregeln zu verändern? Dass also der viel zitierte Koch, der in Wien arbeitslos ist, aber in Tirol gesucht wird, den Wohnort wechselt.

Wöginger: Wir müssen die Jobs zu den Arbeitslosen bringen. Was meine ich damit? Es gab in der Vergangenheit bereits erfolgreiche Jobbörsen. Das heißt, dass Unternehmer in Kooperation mit AMS und Wirtschaftskammer direkt in Kontakt mit Arbeitssuchenden treten. Es geht um Soft-Facts, also darum, wie ein Arbeitsplatz und möglicher Wohnortwechsel gestaltet sein können. Das ist aber nichts, was der Gesetzgeber verordnen kann.

Kocher: Jetzt, in der Pandemie, ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über Zumutbarkeitsregeln oder Entgelthöhen zu sprechen. Jetzt muss der Fokus auf der Eindämmung der Arbeitslosen- und Kurzarbeitszahlen liegen. Erst dann kann und muss man über Reformen sprechen, und das ohne Scheuklappen.