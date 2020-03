Corona-Krise: Fluglinien benötigen 180 Milliarden Euro

Auch die europäische Lobbygruppe „Airlines for Europe“ (A4E), zu der Europas Branchengrößen wie Lufthansa, Ryanair, Easyjet und Air France KLM gehören, fordert von den Regierungen in der EU ein Rettungspaket. So sollten Steuern und Abgaben wie Flugsicherungsgebühren gestundet werden, heißt es in einem offenen Brief an die EU-Verkehrsminister. Zudem sollten Fluggesellschaften direkten Zugang zu EU-Mitteln bekommen. Am Mittwoch tagen die EU-Verkehrsminister per Videokonferenz, um über die Krise zu beraten. So wie Boeing hat auch Airbus Insidern zufolge erklärt, womöglich staatliche Hilfe zu brauchen.