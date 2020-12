Corona: Hotel Sacher "wird diese Krise überstehen"

Das Hotel Sacher wird die Coronakrise überstehen, viele andere nicht: Davon ist Sacher-Chef Matthias Winkler überzeugt. "Das Sacher und die Sacher-Betriebe sind ein Familienunternehmen, das über Jahrzehnte sehr sparsam gewirtschaftet hat. Das heißt, wir haben Reserven, um durch diese sehr schwierige Zeit zu kommen", sagte er im Interview mit dem Ö1-Magazin "Saldo". "Das Sacher wird diese Krise überstehen, aber viele andere werden und müssen bereits jetzt hart kämpfen."

Keine Überförderung

Da die Hotellerie coronabedingt geschlossen halten muss, bekommt die Branche von der Bundesregierung einen Umsatzersatz in der Höhe von 80 Prozent. Dieser ist allerdings aufgrund von EU-Vorgaben auf 800.000 Euro gedeckelt, wies Winkler hin. Damit belaufe sich die Unterstützung "defacto in einem großen Hotelbetrieb wie in dem Hotel Sacher Wien auf circa 20,25 Prozent".