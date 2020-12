Corona - Deutsche Post DHL rechnet mit bis zu 20 Prozent mehr Paketen

Der Paketzusteller Deutsche Post DHL rechnet in diesem Jahr vor dem Hintergrund des am Mittwoch beginnenden zweiten harten Lockdowns in Deutschland mit einem höheren Paketaufkommen. "Allein in der letzten Woche haben wir 56 Millionen Pakete sortiert und ausgeliefert – deutlich mehr als jemals zuvor in unserer Unternehmensgeschichte", sagte der Paketvorstand des Konzerns, Tobias Meyer, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwochausgabe).

Durch das verstärkte Aufkommen in der diesjährigen Weihnachtszeit rechne das Unternehmen mit Steigerungsraten von etwa 15 bis 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, erklärte eine Konzern-Sprecherin. Für das gesamte Jahr 2020 bedeute dies ein erwartetes Paketaufkommen von insgesamt rund 1,8 Milliarden Sendungen.