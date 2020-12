Post-Chef Georg Pölzl: „Sind aufs Äußerste gefordert“

Inzwischen werden sogar schon Pakete als Großbriefe aufgegeben, um Kapazitäten von der Paket- in die Brieforganisation umzuschichten. Darüber hinaus wird die Paketannahme kontingentiert, um der Lage noch irgendwie Herr zu werden. Wenn Großkunden mehr schicken, als vereinbart war, dann kann es schon vorkommen, dass ein voller Lastwagen am Parkplatz stehen bleibt, erzählt Pölzl. 1.300 Mitarbeiter und hunderte Frächter habe die Post in diesen Wochen zusätzlich engagiert, doch irgendwann komme jedes System an seine Grenzen.

Engpässe

Dass die Postmitarbeiter physisch und mental am Ende seien und viele über gesundheitliche Probleme klagen würden, wie die Gewerkschaft moniert, will Pölzl so nicht stehen lassen: „Ich war letzte Woche vom Osten bis in den Westen Österreichs unterwegs und habe mir Zustellbasen angeschaut. Ich habe motivierte Mitarbeiter gesehen, die auch freiwillig am Wochenende arbeiten.“ Bei der Post werde kein Druck ausgeübt, es laufe gut – aber eben an der Belastungsgrenze.

„Im Moment haben wir eher in den Sortierzentren Engpässe und nicht in der Zustellung“, erklärt der Post-Chef. Und in diesen könne man die Kapazitäten nicht auf die Schnelle aufstocken. Große Verteilzentren – wie in Hagenbrunn und Kalsdorf, in denen 11.000 Pakete pro Stunde sortiert werden – ließen sich eben nicht in einem halben Jahr bauen. „Jetzt geht mit Ad-hoc-Maßnahmen nix mehr.“