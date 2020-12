Deutsche Post ermöglicht Frankierung per App

Die Deutsche Post bietet die Frankierung von Briefen nun auch über eine App an. Über "Post & DHL" bekommen Kunden einen Code, den sie mit der Hand auf den Briefumschlag schreiben, wie der Konzern am Mittwoch in Bonn mitteilte. Im späteren Sendungsverlauf erkennt die Deutsche Post dann, dass der Brief frankiert ist. Die Dienstleistung löst das 2008 eingeführte Handyporto ab, bei dem Nutzer per SMS einen Frankierungscode bekamen.

Die Deutsche Post ist bei Briefen Marktführer, laut der deutschen Bundesnetzagentur entfallen 85 Prozent des Umsatzes mit Briefen auf den Bonner Konzern. Wettbewerber wie Pin und Postcon, die auf Firmenkunden fokussiert sind, haben keine solche Porto-App.

Bei der Post AG in Österreich ist eine Frankierungs-App ebenfalls nicht angedacht, wie ein Unternehmenssprecher am Mittwoch auf APA-Anfrage sagte. Auch ein SMS-Porto gibt es hierzulande nicht.