Commerzialbank: TPA trennt Wirtschaftsprüfersparte ab

Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung waren, wie am Freitag betont wurde, im TPA-Netzwerk in Österreich schon bisher zwei eigene selbstständige Gesellschaften, mit jeweils eigenen Partnern als Eigentümer. Nun gebe es in wenigen Wochen auch die markenrechtliche Trennung, voraussichtlich im Dezember. Auch räumlich wird in der Folge ein Schlussstrich gemacht.

Die bisherige "TPA Wirtschaftsprüfung GmbH" in Österreich werde bis spätestens Jahresende 2020 das gemeinsame internationale Markendach von TPA verlassen und einen eigenen Namen annehmen, teilten die Firmen am Freitag mit. Unter dem neuen Namen "Pro Revisio Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH" werde die Wirtschaftsprüfungsfirma weiter mit Niederlassungen in Wien und Graz firmieren.