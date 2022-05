Commerzialbank: Land haftet nicht gegenüber Bankkunden

In der Causa Commerzialbank ist eine Klage gegen das Land Burgenland nun auch in zweiter Instanz abgewiesen worden. Zwei geschädigte Sparerinnen hatten das Land wegen Vernachlässigung der Pflichten als Revisionsverband geklagt und gegen das Urteil des Landesgerichts Eisenstadt, wonach das Land nicht hafte, berufen. Nun wurde auch die Berufung abgewiesen, bestätigte ein Sprecher des Oberlandesgerichtes Wien am Donnerstag auf APA-Anfrage einen Bericht des ORF Burgenland.

Die Entscheidung ist laut dem Gerichtssprecher noch nicht rechtskräftig. Das Oberlandesgericht hat eine Revision an den Obersten Gerichtshof nicht für zulässig erklärt, es bleibt aber die Möglichkeit einer außerordentlichen Revision. Ob die beiden Sparerinnen diesen Weg tatsächlich gehen wollen, werde aber erst besprochen, sagte deren Anwalt Ernst Brandl (Brandl & Talos). Die Frauen hatten bei der Commerzialbank jeweils mehr als die von der Einlagensicherung abgedeckten 100.000 Euro veranlagt und das Land deshalb auf Schadenersatz geklagt.

Der Anwalt des Landes, Johannes Zink, sieht dessen Ansicht durch die Entscheidung des Oberlandesgerichts bestätigt. "Das Land Burgenland haftet daher nicht gegenüber den ehemaligen Kunden der Commerzialbank. Besonders erfreulich ist, dass das OLG Wien inhaltlich allen unseren rechtlichen Argumenten gefolgt ist. Dies im Unterschied zum Urteil erster Instanz". so Zink zum KURIER. "Nunmehr stellt das Berufungsgericht klar, dass - im gegenständlichen Sachverhalt - rechtlich das Land niemals für Schäden der Bankkunden haften kann und schließt sich damit - im Unterschied zum Erstgericht - unserer Rechtsansicht an."