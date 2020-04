Comeback von Wizz Air in Wien fällt kleiner aus als geplant

Der Wiener Flugplan von Wizz Air Anfang Mai bröckelt. Von den ursprünglich insgesamt 16 geplanten Zielen am ersten Mai-Wochenende sollen nun nur noch vier Städte - Thessaloniki, Dortmund, Lissabon und Eindhoven - angeflogen werden, korrigierte die PR-Agentur der ungarischen Billigfluglinie am Dienstag Angaben vom Vortag.

So wurden beispielsweise die Flüge für Mailand, die ebenfalls mit 1. Mai starten hätten sollen, wieder aus den Buchungssystemen entfernt. Mailand soll nun wie Valencia und Tel Aviv sowie viele der anderen Strecken erst in der zweiten Monatshälfte aufgenommen werden. Wizz Air hatte vergangenen Freitag groß angekündigt, im Mai 20 Destinationen wieder aufnehmen zu wollen. Darunter waren auch Ziele, für die es ein Landeverbot und eine explizite Reisewarnung gibt.

Laut AviationNetOnline soll von den 20 Zielen vorerst ohnehin nur Dortmund übrigbleiben. Das wollte eine Sprecherin am Dienstag auf APA-Anfrage so nicht bestätigen. "Stand jetzt" seien vier Destinationen ab 1. Mai geplant. Eine weitere Streichung schloss die Sprecherin aber nicht aus. Man müsse sich an die behördlichen Auflagen halten.

Wer einen Flug bei Wizz Air gebucht hat, und dieser wegen der Coronakrise abgesagt wurde, bekommt sein Geld übrigens nicht zurück, sondern vorerst nur eine automatisierte "Gutschrift" von 120 Prozent des Ticketpreises. Rückerstattungen werden wie auch bei anderen Airlines wegen der angespannten Finanzsituation hinausgezögert. Wizz Air teilt seinen Kunden mit, sich 60 Tage zu gedulden. Verbraucherschützer warnen aber, dass Kundengelder bei einer Pleite nicht abgesichert sind.

Wizz Air hat laut Medienberichten aufgrund der Coronavirus-Pandemie rund 1.000 Mitarbeiter abgebaut. Wie viele davon in Österreich, ist nicht bekannt. "Länderspezifische Zahlen gibt es seitens der Airline nicht", so die Sprecherin. Im gesamten Konzern betreffe die Restrukturierung länderübergreifend in etwa 10 Prozent der Mitarbeiter. Vor der Krise hatte Wizz Air laut Eigenangaben rund 7.000 Mitarbeiter.