Colop: Mit Kombi aus Stempel und Drucker ins digitale Zeitalter

Die beiden Welser Stempelproduzenten Trodat (1.600 Mitarbeiter) und Colop (500) sind führend am Weltmarkt. Die Wurzeln reichen bis in die Nachkriegszeit zurück. Colop ist eine Abspaltung von Trodat, hat Niederlassungen in 15 Ländern, zuletzt wurden Standorte in Guangzhou (China) und Mumbai (Indien) eröffnet. Die Exportquote beträgt 98 Prozent, die Stempel werden in 120 Länder geliefert. Marktführer Trodat beliefert 150 Länder und hat mit der Lasertechnologie (Laserscanner) unter der Marke „Trotec“ ein zweites Standbein geschaffen.