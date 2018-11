Welser Trodat-Gruppe: Eine Million Stempel für die Chinesen

Zweites, wachsendes Standbein der Firma ist die Lasertechnologie. Mit dem Flachbeet-Laserplotter lassen sich unterschiedlichste Materialen mittels Laser schneiden, gravieren, beschriften oder markieren. Auch Barcodes können binnen weniger Sekunden sicher auf Metall gelasert werden, weshalb die Autoindustrie ein wichtiger Kunde ist. 3000 Stück Laserplotter werden jährlich am Trotec-Standort in Marchtrenk gefertigt und in alle Welt exportiert.

Auch wenn Trotec Werke im Ausland betreibt, die für den jeweiligen Markt fertigen, so führe an einer Fertigung in Österreich kein Weg vorbei. „In einem Hochlohnland wird ein Problem in der Produktion nach drei Minuten behoben, in einem Billiglohnland in drei Tagen“, erläutert Schrüfer dem KURIER, der auf Einladung des Wirtschaftsservice Wels das Unternehmen besuchte. Die Arbeitsplätze in Wels seien „auf Jahre gesichert“. Sorgen macht sich Schrüfer um den Fachkräftenachwuchs in der Region: „Wir klauen uns gegenseitig die Mitarbeiter weg“.