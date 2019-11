"Co2-Steuern gibt es in Österreich schon längst"

Wie auch in anderen Ländern wird angesichts des Klimawandels auch in Österreich über die Einführung einer zusätzlichen Co2-Steuer debattiert. Doch schon jetzt gibt es zahlreiche Umweltbageben, wie die liberale Denkfabrik Agenda Austria erhoben hat. Haupteinnahmequelle ist die Mineralölsteuer (siehe Grafik unten).

„Hierzulande wird ja neuerdings so getan, als gäbe es keine CO2-Steuern. Dabei gibt es sie längst, sie heißen nur anders“, sagt Franz Schellhorn, Leiter der Agenda Austria. In Summe werden auf diese Weise jährlich über 10 Milliarden Euro eingenommen. Um 29 Prozent mehr als zu Beginn des Jahrzehnts, analysiert Schellhorn. "Während andere Länder diese Einnahmen gezielt für den Umweltschutz einsetzen, verschwinden sie hierzulande auf Nimmerwiedersehen in den dunklen Kanälen des öffentlichen Haushalts."