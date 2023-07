Mikroelektronik-Branche hofft nach Chip-Gipfel auf Unterstützung

Die weltweiten wirtschaftspolitischen Auseinandersetzungen um die strategisch wichtige Halbleiterbranche haben auch Österreich erreicht. Am Donnerstag ludt die Bundesregierung Branchenvertreter zu einem "Chip-Gipfel", der ein Startschuss für die künftig besser koordinierte Zusammenarbeit sein soll.

Ziel sei "Österreichs Rolle als einer der führenden europäischen Player nicht nur erhalten, sondern ausbauen", so Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). "Mikrochips Made in Austria soll so ein Begriff werden wie Lippizaner und Mozartkugeln".