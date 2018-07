Chinesischer Tycoon stürzt in den Tod

Es ist genau dieses Panorama, das Bonnieux zu einem Touristen-Magneten macht: Das kleine südfranzösische Städtchen mit seinen mittelalterlichen Steinmauern eröffnet einen Rundumblick weit über die Provence, von Avignon bis über Mont Ventoux hinaus.

Einem der mächtigsten Manager Chinas wurde dieser malerische Blick zum Verhängnis. Wang Jian (57), Mitbegründer und Co-Verwaltungsratschef des riesigen HNA-Konzerns, stürzte in den Tod, als er mit seiner Familie für ein Foto posieren wollte. Laut Angaben der Gendarmerie habe Wang Jian versucht, eine Mauer zu erklimmen. Nach einem gescheiterten Anlauf habe er Schwung geholt und sei zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Die Rettungskräfte konnten ihn nicht mehr wiederbeleben.

HNA bestätigte in einer Aussendung, dass Wang am Dienstag an seinen schweren Verletzungen gestorben sei. Der tragische Tod fällt in eine schwierige Zeit: HNA hatte eine schwindelerregende Expansion betrieben. In den vergangenen Jahren hat das Konglomerat weltweit Beteiligungen um geschätzte 50 Milliarden Dollar zusammengekauft – und sich kräftig überhoben. Laut Bloomberg musste HNA 2017 satte fünf Milliarden Dollar Zinskosten für einen 94-Milliarden-Dollar-Schuldenberg stemmen.

Auch zu Österreich gibt es einen Bezug: HNA hatte im Mai 2017 die Mehrheit an der börsenotierten Wiener Fondsgesellschaft C-Quadrat übernommen. Im April 2018 gab es grünes Licht von der Finanzmarktaufsicht. Über

C-Quadrat beteiligte sich HNA um rund 3,4 Milliarden Euro an der Deutschen Bank und stieg zum größten Aktionär neben der Herrscherfamilie aus Katar auf.