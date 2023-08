Chinesische Automarken Attraktion auf Messe IAA Mobility

In Europa treten die Chinesen dem Center Automotive Research (CAR) zufolge zunächst mit Autos im oberen Preissegment an. Grund ist, dass hier höhere und teurere technische Standards für eine Zulassung gelten. Die deutschen Hersteller bieten - bis auf die Stromlinousine EQS von Mercedes - in China ihre Wagen günstiger an als in Deutschland. Das liegt auch am Preiskampf dort, den Tesla geschnürt hat, um Marktanteile zu gewinnen.

Das Kalkül einiger Manager, den chinesischen Herstellern könnte deswegen auf ihrem Heimatmarkt die Luft ausgehen und sie bei der Expansion in Europa ausbremsen, hält Finte für Wunschdenken. "In der heutigen Zeit treten Mitbewerber aus China an, die teilweise schon 20 Jahre Erfahrung haben." SAIC etwa gehöre zu den Top-Herstellern der Welt.