Chinas Wirtschaft: Warum 6,6 Prozent Wachstum ein Problem sind

Warum schafft Österreich kein so hohes Wachstum?

Für hochentwickelte Industriestaaten wie Österreich wäre ein BIP-Plus von sechs Prozent völlig unrealistisch und außerhalb der Reichweite. Allein schon aus statistischen Gründen. Je wohlhabender eine Volkswirtschaft wird, umso geringer fallen die Wachstumsraten aus.

Auf niedrigem Niveau sind Zuwächse viel rascher zu erzielen. Unglaublich, aber wahr: Chinas gesamte Wirtschaftsleistung hat sich in den zehn Jahren von 2008 bis 2018 verdreifacht – von 4600 rund auf 13.500 Milliarden US-Dollar.

Dennoch ist das Aufholpotenzial in Sachen Wohlstand immer noch gewaltig: Die chinesische Wirtschaftsleistung pro Kopf beträgt (kaufkraftbereinigt) aktuell 19.600 Dollar. Zum Vergleich: In Österreich ist der Wert mit 54.100 Dollar fast drei Mal so hoch.

Was kann Peking unternehmen, um die Schwäche abzufedern?

Dass die chinesische Führung „besorgt“ sei, wird nicht nur von Insidern bestätigt. Es zeigt sich auch an ihren Aktionen: In den vergangenen Tagen und Wochen wurden riesige Steuersenkungen beschlossen, von denen Unternehmen profitieren, die ihre Beschäftigten konstant halten. Die Banken müssen weniger Geld als Mindestreserve bei der Zentralbank hinterlegen, was einer Finanzspritze in Billionenhöhe entspricht.