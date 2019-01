China-Boom flaut ab: "Zollstreit hinterlässt Bremsspuren"

Sollte Peking tatsächlich rund 300 Mrd. Dollar zur Stabilisierung der Wirtschaft in die Hand nehmen, könnte dies laut Ifo-Forscher Felbermayr rund einen halben Prozentpunkt Wachstum bringen. Allerdings sei dabei zu bedenken, dass dieser Effekt lediglich dem "Abwärtstrend" beim Wachstum entgegenwirke. "Es wird zusätzliche Impulse geben", sagte auch Analystin Christy Tan von der National Australia Bank in Singapur. "Es ist noch nicht die Zeit sich zurückzulehnen." Alle Augen richten sich nun auf die jährliche Parlamentssitzung im März, wo weitere Konjunkturstützen in Form von größeren Steuersenkungen und weiteren Programmen zum Ausbau der Infrastruktur in dem Riesenreich beschlossen werden könnten.

Rekordsumme in Finanzbranche

Die Zentralbank pumpte unlängst bereits die Rekordsumme von umgerechnet knapp 73 Mrd. Euro in die Finanzbranche. Ökonom Maximilian Kärnfelt vom Mercator Institute for China Studies (Merics) sieht diesen Schritt als Teil einer "sehr klugen Strategie", das Land mit seiner Milliardenbevölkerung von einer eher auf Investitionen ausgerichteten Volkswirtschaft zu einem stärker auf Konsum basierenden Modell umzustellen. Als Triebfeder dienten dabei die Geschäftsbanken, die verstärkt Kredite an Mittelständler vergeben sollen. Die Zentralbank hat in diesem Zusammenhang bereits mehrfach den Mindestreservesatz gesenkt, den Institute bei ihr als Sicherheit hinterlegen müssen. Dadurch sollen Milliardenbeträge freigesetzt werden, die Geldhäuser an Unternehmen weitergeben und so die Konjunktur anschieben können.