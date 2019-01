Strafzölle ließen Chinas Autoverkäufe einbrechen

Einer der Hauptgründe ist der Handelsstreit. Als Reaktion auf US-Importzölle hatte China die eigenen Tarife drastisch hochgefahren: Ab Sommer 2018 wurde für Fahrzeuge aus US-Produktion ein Aufschlag von 40 Prozent fällig. Erst Mitte Dezember wurde dieser wieder aufs „Normalmaß“ von 15 Prozent gesenkt.

(Zum Vergleich: Die USA verlangen für herkömmliche Pkw nur 2,5 Prozent Zoll, dafür aber für die in den Staaten überaus beliebten Pickup-Trucks 25 Prozent. In der EU sind 10 Prozent fällig.)

Ein PCA-Sprecher nannte noch andere Gründe wie den schweren Druck auf Chinas Immobilienmarkt, hohe Verschuldung, Abwärtsdruck für die Wirtschaft und fehlende Verbraucherzuversicht.

Damoklesschwert

Über der EU-Autoindustrie schwebt indes weiter das Damoklesschwert eines US-Zollaufschlags von 25 Prozent. Diesen hatte Präsident Trump vorerst ausgesetzt, solange über ein Industrie-Zollabkommen verhandelt wird.

Laut EU-Kommissarin Cecilia Malmström, die am Mittwoch in Washington war, treten diese Gespräche aber auf der Stelle. Man sei noch nicht einmal einig, über welche Sektoren verhandelt werden soll. Agrarprodukte will die EU jedenfalls ausklammern.