Experte über China: "Die Stimmung kippt schon im Land"

Apropos, welche Rolle spielt dieser Zollkonflikt mit den USA? Bildet sich dieser in den Wirtschaftsdaten bereits ab?

Wir sehen im vierten Quartal erste Anzeichen dafür. Aufgrund der Verunsicherung halten sich die Unternehmen zurück oder bewegen sich aus der Schusslinie. Sie investieren eher in Ländern wie Vietnam, um ihre Lieferketten weniger dem politischen Risiko auszusetzen. Wie erwähnt gehen weniger Auslandsaufträge ein. Man sieht die Anzeichen, aber es ist noch relativ minimal. Das ist noch nicht der treibende Faktor der Verlangsamung. Sollte der Handelskrieg eskalieren, sähe das natürlich ganz anders aus.

Für wie realistisch halten Sie eine Lösung in dem Konflikt vor Ablaufen der Frist am 1. März?

Für China steht viel auf dem Spiel, aber es ist ein sehr undurchsichtiges Szenario. Die Trump-Administration ist sehr schwierig zu lesen. Es ist alles möglich - und nichts. Es zeichnet sich aber durchaus ab, dass sich die Art und Weise, wie man mit China umgeht, generell verändert hat. Und zwar weit über diesen reinen Handelskrieg hinaus. Man wird zu strategischen Rivalen. Selbst wenn man jetzt eine Lösung findet – die Möglichkeit, dass einige Streitigkeiten wieder hochkommen, ist sehr stark gegeben. Auch unabhängig von Trump.

Die Streitpunkte im Handelskonflikt sind sehr komplex. Wie könnte da ein Kompromiss überhaupt aussehen?

Dass es in kurzer Zeit zu einem so komplexen Abkommen kommt, ist extrem unwahrscheinlich. Aber China könnte durchaus Zugeständnisse machen: das Handelsdefizit verringern, indem mehr aus den USA geordert wird. Anzeichen für eine Marktöffnung geben, Fortschritte in Hinblick auf erzwungene Technologietransfers und den Schutz des geistigen Eigentum signalisieren. So könnte man die Zollanhebung ab 1. März womöglich vermeiden – mit der Gefahr, dass es irgendwann später wieder aufkocht. Selbst wenn es jetzt zu einer Lösung kommt, wird es Folgen für die chinesische Wirtschaft haben. Die Unternehmen werden sich anders positionieren, um sich diesen Risiken nicht auszusetzen.