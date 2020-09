China ist Gewinner der Corona-Krise

„China gewinnt dadurch weiter an Bedeutung“, sagte Felbermayr. Am unteren Ende der Skala liegt Indien. Deutschland kann sich demnach mit minus sechs Prozentpunkten auch recht gut halten, was für Österreich und seinen starken wirtschaftlichen Verflechtungen mit dem Nachbarn nicht unwesentlich ist. Die Konsequenz aus dieser Entwicklung: „Die Angst vor China wird zunehmen, zugleich wird aber auch dieser Markt bedeutender. Da bin ich ratlos, wie wir mit dieser Entwicklung umgehen können“, so Felbermayr.

Abwehrstrategie

Hat Trump mit seiner harten Haltung Chinas gegenüber also doch recht? Für Felbermayr eine schwierige Frage. Die Arbeitshypothese, wonach sich China schon den internationalen Spielregeln anpassen werde, sei gescheitert. „Wenn die Amerikaner das gewusst hätten, hätten sie den Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation 2001 verhindert.“ Trump habe zwar das Problem richtig erkannt, mit Sanktionen und Handelskriegen könne man allerdings nichts erreichen. „Sondern mit einem Grundkonsens, ohne dass sich China aufgeben muss.“