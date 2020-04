Felbermayr: Warum Eurobonds und Coronabonds nicht dasselbe sind

„Ich kann diese Argumente gut verstehen. Ich war bisher auch gegen Eurobonds, wie sie in der Schuldenkrise diskutiert wurden“, sagte Gabriel Felbermayr, Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, in einem von der JKU Linz organisierten Gespräch.

Die Coronakrise sei aber nicht durch Misswirtschaft oder verantwortungslose Finanzpolitik verursacht, sondern wie eine Naturkatastrophe. Italien habe eine Lernkurve durchlaufen müssen, von der alle anderen profitieren. Daher sei Solidarität angebracht. „Ich vermeide den Begriff Eurobonds, es geht nicht um Altschulden.“

Andernfalls wäre die EZB gezwungen, ihr Mandat bis ans Limit zu dehnen, was „von denselben Leuten in Berlin, Den Haag und Wien kritisiert“ würde, so Felbermayr: „Die Argumentation ist da ziemlich inkonsistent.“ Heute, Donnerstag, unternehmen die Euro-Finanzminister einen neuen Anlauf für ein europäisches Hilfspaket.