Cernko: Private Investoren sollen Firmen retten

Das Instrument dazu muss laut Cernko international etabliert sein. Er denkt dabei etwa an die sogenannten SICAV-Fonds (ein offener Investmentfonds, der an mehreren Unternehmen beteiligt ist, Anm.). „Diese würden zuerst die professionelle Finanz-Community ansprechen und infolge private Investoren nachziehen“, hofft Cernko. Voraussetzung für beide Seiten: „Der Unternehmer muss weiterhin die Kontrolle haben.“ Denn sonst, so fürchtet Cernko, werde er kein Interesse an einer solchen Beteiligung haben. „Aber die Investoren werden Transparenz haben wollen.“ Die Beteilungen sollten rund 20 Prozent ausmachen. Im Vorhinein sollte klar sein, welche Rechte und Pflichten beide Seiten haben und wie lange ein Investment vorgesehen ist. „Es sollte keine Absicht sein, auf immer und ewig beteiligt zu bleiben“, sagt Cernko. Er denkt an Zeiträume von fünf bis sieben Jahren.