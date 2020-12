Pleiten wegen Corona-Hilfen so niedrig wie vor 30 Jahren

Die Hilfsmaßnahmen der Regierung für Unternehmen waren zunächst richtig und wichtig, sagte der Leiter der KSV1870 Insolvenz, Karl-Heinz Götze, am Mittwoch bei der Präsentation der aktuellen Insolvenzzahlen.

Nun müsse man aber vom Gießkannen-Prinzip abweichen und die Staatshilfen viel gezielter einsetzen und nur jenen Unternehmen zukommen lassen, die nicht schon vor der Krise nicht mehr lebensfähig waren. "Für eine gesunde Volkswirtschaft ist es wichtig, dass das Insolvenzrecht regelkonform zum Einsatz kommen kann", so Götze.

Vorsichtiger

Auch die Privatkonkurse waren heuer trotz der Coronakrise rückläufig - das hat aber andere Gründe, erklärte KSV-Chef Ricardo-Jose Vybiral. "Wir beobachten aktuell ein bekanntes Phänomen: In Zeiten, in denen es der Wirtschaft nicht so gut geht, steigen vor allem deshalb die Privatpleiten nicht, weil Konsumenten im Umgang mit ihrem Geld vorsichtiger sind. Mehr private Verschuldung kommt eher in Zeiten vor, in denen es uns besser geht."