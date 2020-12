Commerzialbank: Morddrohung gegen Ex-Bankchef Pucher

In der Causa Commerzialbank Mattersburg haben Unbekannte Ex-Bankchef Martin Pucher mit Mord bedroht. Einige Zettel mit Drohungen, die sich auch gegen die ehemalige Bankvorständin Franziska Klikovits richten, seien in Mattersburg in Briefkästen verteilt worden, bestätigte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag einen Bericht der Wochenzeitung BVZ.

Die Polizei nehme den Vorfall ernst und habe Ermittlungen aufgenommen. Bereits im Juli, kurz nach der behördlichen Schließung der Bank, war Pucher bedroht worden.