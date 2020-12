Bio vom Land: Wie das Burgenland den Absatz steigern will

Im Burgenland bleibt so manchem Landwirt gar keine andere Wahl, als biologisch zu produzieren. Konventionelle Ställe werden nicht mehr bewilligt, der Bio-Anteil der landwirtschaftlichen Flächen soll bis 2027 von derzeit 37 auf 50 Prozent erhöht werden, und die landesnahen Betriebe müssen Bio-Lebensmittel verkochen.

Das geht nicht von selbst, also zahlt das Land allen umstellungswilligen Landwirten 15.000 Euro Prämie. Auch am anderen Ende der Produktionskette, beim oft nicht vorhandenen Absatz, wird nachgeholfen. Unter anderem damit, dass der Anteil an Bioprodukten in den öffentlichen Einrichtungen erhöht wird.

„Eier, Milchprodukte und Gebäck sind schon komplett biologisch, jetzt folgt das Rindfleisch“, sagt die zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Die Krankenanstalten, die Kantine im Landhaus und die Landesschulen sowie alle Kindergärten sollen bis 2024 zu 100 Prozent biologische Produkte anbieten.