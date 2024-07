Causa Vamed: Schagabtausch zwischen ÖGB und Minister Kocher geht weiter

Die Gewerkschaft lässt in der Causa Vamed nicht locker. Der ÖGB sieht das sogenannte „Investitionskontrollgesetz“ weiterhin als einen möglichen Hebel an, um gegen den Verkauf der österreichischen Reha-Einrichtungen der Vamed an einen Fonds des milliardenschweren französischen Finanzinvestors PAI einzuschreiten.