Causa Casinos: Neue Anzeige thematisiert Sazka-Einstieg

Zur Vorbereitung des Casinos-Einstiegs sei eine Verbindung zwischen dem Chef der Sazka-Gruppe, Karl Komarek, und dem damaligen Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) hergestellt worden. Das sei über einen Ex-OMV-Manager und Geschäftspartner Komareks gegangen. Sazka sei als Casinos-Aktionär keinem Fit-and-Proper-Test unterzogen worden; obwohl in Österreich über ihre indirekte Beteiligung an der Betano illegales Onlineglücksspiel gelaufen sei.

All das dementierte ein Sazka-Sprecher, gegenüber dem "Standard", der ihn mit der Anzeige konfrontiert hat. Man habe zwar indirekt eine Minderheit an der Betano erworben, aber die Gesellschaft sofort dazu gebracht, illegale Aktivitäten in Österreich zu stoppen. Auch die Darstellung, wonach Schelling nach seinem Ausscheiden als Finanzminister einen Konsulentenvertrag mit Komareks Gesellschaft KKCG bekommen habe (über einen Subkontrakt mit dem Ex-OMV-Mann), mit dem Ziel, Novomatic zu einem Verkauf ihrer Casag-Anteile an die Tschechen zu bewegen, entbehre jeder Grundlage.