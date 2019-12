Casinos: Wollte Sazka ein Gegengeschäft für Bestellung von Sidlo?

Zu diesem Zeitpunkt war bereits bekannt, dass Sidlo der Novomatic-Kandidat für den CFO war.

Sazka wollte im Aufsichtsrat schon seit langem ein Memorandum of Cooperation (MOC) durchbringen und versuchte es in dieser Sitzung wieder. Die Tschechen verlangen eine fixe Dividendenpolitik, mindestens 80 Prozent des Gewinnes der Casinos sollten ausgeschüttet werden. Inklusive 90 Prozent des Gewinnes der Cash-Cow Lotterien. An Reserven dürften daher maximal 20 Prozent dotiert werden.

Begehrlichkeiten

„80 Prozent sind für die Casinos sehr viel und nicht begründbar. Diese Begehrlichkeit der Eigentümer nimmt zu wenig Rücksicht auf Wachstum und Investitionen“, meint dazu Kleinaktionärsvertreter Wilhelm Rasinger.

Im MOC werden außerdem vierteljährliche Informationen für Verpflichtungen gegenüber Banken und für Kapitalmarktmaßnahmen sowie einer anteiligen Konsolidierung der Casag gefordert.

Sazka expandiert stark und gab zuletzt am 15. September eine Anleihe über 300 Millionen Euro aus, verzinst mit 4,125 Prozent. „Diese Verzinsung ist ein Zeichen, dass in der Branche ein erhöhtes Risiko gesehen wird“, attestiert Rasinger.