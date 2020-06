Casinos "sehr zufrieden": Es wird wieder gezockt in Österreich

Im Gegensatz zu Gastronomiebetrieben dürfen die Casinos übrigens wieder so lange offen haben wie früher, nämlich zum Teil bis 5 Uhr in der Früh. "Wir fallen von der Verordnung her in die Kategorie der Freizeitbetriebe", so Minar. Die Casinobars und -restaurants müssen aber um 23 Uhr schließen. Ab diesem Zeitpunkt gibt es in den Casinos-Austria-Spielstätten dann nur mehr Wasserflaschen.

Novomatic: Geschäft "gut angelaufen"

Auch beim Konkurrenten Novomatic ist sowohl das Glücksspiel- als auch das Sportwettengeschäft nach dem Lockdown "gut angelaufen", so Monika Racek, Vorstandsvorsitzende der Novomatic-Tochter Admiral Casinos & Entertainmet AG, zur APA.

"Seit der Wiedereröffnung am 29. Mai haben uns hauptsächlich Stammkunden besucht, worüber wir uns sehr freuen." Beim Automatenglücksspiel habe man bereits "zufriedenstellende" Ergebnisse verzeichnet. Der Wettsektor - auch online - leidet weltweit unter den ausgefallenen Sportevents, ist zwischenzeitlich fast zum Erliegen gekommen. Bei Novomatic ist man laut Racek in diesem Bereich "trotz schwieriger Umstände" gut gestartet. Der niederösterreichische Konzern betreibt in Österreich sowohl Wettbüros als auch in einigen Bundesländern, in denen es erlaubt ist, Automatensalons. Die meisten der Admiral-Filialen sind wieder offen, die restlichen sollen in den nächsten Wochen folgen, so Racek.