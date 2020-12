Casinos-Austria-Mutter Sazka nach neun Monaten mit Gewinneinbruch

Die 12 Spielbanken in Österreich mussten wegen der Coronabestimmungen erneut schließen, ebenso die VLT-Spielhallen. Die meisten der Casag-Casinos im Ausland sind ebenfalls geschlossen, so die Sazka.

Die tschechische Sazka ist in Griechenland maßgeblich an der Lottogesellschaft OPAP beteiligt, in Italien an der Lottoitalia. Kürzlich hat sich die Gruppe aus Prag zudem gemeinsam mit dem britischen Unternehmer Keith Mills um die vierte nationale Lottolizenz in Großbritannien beworben. Die Sazka gehört der KKCG-Gruppe von Milliardär Karel Komarek.