Capgemini-Chefin zur Personalkrise: "Mehr Wissen von außen zulassen"

Ohne ausländische Fachkräfte werde es ohnehin nicht gehen, glaubt die Firmenchefin. „Es gibt Technologie-Know-How, das es in Österreich so einfach nicht gibt, beispielsweise im Bereich 5G“. Unternehmen müssten mehr Mut haben und „Wissen von außen zulassen“.

Sennebogen selbst stellte erst kürzlich einen Experten für die digitale Transformation aus Indien ein. Sechs Monate habe der gesamte Rekrutierungsprozess über die Rotweißrot-Karte gedauert. Das vergleichsweise viel zu lange Visum-Prozedere, aber auch fehlende Willkommenskultur, was Sprache und Kultur anbelangt, würden die Anwerbungen erheblich erschweren. „Da kann man von anderen Ländern, die schon weiter sind, viel lernen“, weiß Sennebogen. So seien etwa ethnisch gemischte, englischsprachige Führungsteams bei globalen Unternehmen längst keine Besonderheit mehr, im heimischen Mittelstand aber noch immer undenkbar. „Führungskräfte und Experten aus Drittstaaten müssen ja nicht auf Dauer hierbleiben“, argumentiert die Managerin, „es reichen ein paar Jahre, in denen sie hier sind und ihr Wissen weitergeben“.

Aber müssen IT-Arbeitskräfte in Zeiten von Remote-Work – arbeiten, ohne vor Ort präsent sein zu müssen, Anm. – überhaupt noch ins Land geholt werden? „Ja“, ist Sennebogen überzeugt. Trotz fortschreitender Digitalisierung könnten auch in Zukunft bei Weitem nicht alle Tätigkeiten remote erledigt werden. Der Faktor Mensch könne nicht so einfach durch Maschinen ersetzt werden.