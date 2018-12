Fachkräftemangel: IT-Spezialisten für KMU kaum noch leistbar

Das Loch zwischen Jobangebot und -nachfrage in der Informationstechnologie (IT) wächst sich zum Krater aus: Allein in Deutschland gibt es laut Branchenverband Bitkom 82.000 offene Stellen für IT-Fachkräfte, um 50 Prozent mehr als im Vorjahr. In Österreich können laut Wirtschaftskammer aktuell zumindest 5000 IT-Stellen nicht besetzt werden.

Ursache für die Vakanzen sind nicht nur fehlende Qualifikationen, sondern auch das gestiegene Gehaltsniveau. So geben 76 Prozent der von Bitkom befragten Unternehmensvertreter an, dass die Bewerber zu viel Gehalt forderten. Besonders Klein- und Mittelbetriebe könnten im Wettbewerb um die besten Köpfe nicht mehr mithalten. Das sei auch in Österreich so, bestätigt Peter Lieber, Präsident des Verbandes Österreichischer Software Industrie (VÖSI), dem KURIER: „Wir haben ein Diva-Problem in der Branche. Es gibt zu wenige Spezialisten. Und einige sind so von sich überzeugt, dass sie völlig überzogene Gehaltsforderungen stellen.“