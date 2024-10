Campingurlaub war in diesem Jahr beliebter denn je

Der Sommer dieses Jahres war ein Rekordsommer für die heimischen Campingplätze.

Erstmals verzeichneten sie mehr als 4,5 Übernachtungen allein in den Ferienmonaten Juli und August.

Das ist ein Plus von 5,25 Prozent im Vorjahresvergleich, so die Zahlen des Campingportals camping.info. Unter den Gästen aus Österreich betrug das Plus zu 2023 rund 4,6 Prozent. Vor allem Niederländer und Deutsche International ist Österreich vor allem bei Besuchern aus den Niederlanden und Deutschland ein beliebtes Ziel für den Campingurlaub. Der Auslandstourismus legte heuer sogar um 5,45 Prozent zu. „Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen wie Inflation und Konsumzurückhaltung zeigt sich der Markt nicht nur stabil, sondern weiterhin wachsend“, sagt camping.info-Geschäftsführer Maximilian Möhrle.

Unter den Bundesländern gab es große Unterschiede in der Beliebtheit. Das größte Plus erreichte das Burgenland (+13,02), gefolgt von Tirol (+9,96) und Niederösterreich (+6,98 Prozent). Minus 15 Prozent in Wien Rückgänge gab es wiederum in Wien (-15,21) und in Oberösterreich (-7,12 Prozent), was laut camping.info auf das hohe Buchungsniveau im Jahr 2023 und regionale Wetterbidungen in den Ländern zurückzuführen sein könnte.

Trotzdem liegen die beiden Campingplätze, die auf dem Buchungsportal 2024 am häufigsten gebucht wurden in Oberösterreich (Berau am Wolfgangsee und Camp MondSeeLand). Den dritten Platz belegte Grubhof in Salzburg. Insgesamt gibt es österreichweit mehr als 600 Campingplätze. Juli und August sind die stärksten Monate für den Urlaub im Zelt, Wohnmobil oder Wohnwagen.

Camping.info empfiehlt Urlaubern aufgrund der wachsenden Nachfrage, sich bereits frühzeitig über Stellplatzmöglichkeiten für die nächste Saison zu informieren und diese zu buchen.