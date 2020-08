Burger King will weiter wachsen

Ursprünglich war für die Jahre 2019 und 2020 die Eröffnung von zehn neuen Burger King-Standorten in Österreich geplant. Geworden sind es bisher vier – drei noch im Jahr 2019, einer bisher heuer, nämlich vor wenigen Wochen in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten.

Durch die Corona-Pandemie seien jedoch alle Bau- und Entwicklungsprojekte auf Eis gelegt worden, erklärt Hartmut Graf, CEO des Burger King-Franchisenehmers TQSR in Österreich, gegenüber dem KURIER.

Auf Eis gelegt soll jedoch nicht gänzlich aufgehoben heißen, heißt es zumindest von Graf. „Wir haben einen langfristigen Plan und sind uns ganz sicher, dass wir das schaffen werden.“ Burger King soll in Österreich weiter wachsen. In der Pipeline habe man zehn bis 15 weitere Filialen, so Graf.