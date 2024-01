Bundesbank-Chef hält „gieriges Biest“ Inflation für gezähmt

Der Präsident der deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, sieht die Europäische Zentralbank (EZB) bei der Eindämmung der Inflation inzwischen auf der Zielgeraden. Die Zinserhöhungen der EZB zeigten Wirkung, es gehe absolut in die richtige Richtung, sagte Nagel am Dienstag auf einer Podiumsdiskussion beim Forum NewEconomy in Berlin.

Er habe im vergangenen Jahr einmal gesagt, dass die Inflation ein gieriges Biest sei, weil sie sich in alle Bereiche hineinfresse. "Jetzt bin ich davon überzeugt, dass wir dieses gierige Biest gezähmt haben", merkte er an. "Und es ist mittlerweile handzahm geworden." Er sei überzeugt, dass man 2025 sehr nahe an das Inflationsziel herankommen werde. "Die Richtung stimmt absolut."

