Revolte von rechts bei den Republikanern

Das weiß auch die Grand Old Party – und beginnt sich selbst zu zerfleischen: Der pragmatische Flügel könnte sich zähneknirschend zu Steuererhöhungen für Amerikas Reiche durchringen. Die prinzipientreuen Aktivisten der Tea Party wiederum würden die USA eher in die Rezession führen als von ihrer kategorischen Ablehnung von Steuererhöhungen abzurücken. Schon sprechen US-Medien von einem heraufdräuenden „ Bürgerkrieg“ in der Partei. Spekuliert wird auch, ob Boehner als Sprecher des Abgeordnetenhauses abgelöst wird. Schon 2011 hatte er mit Obama einen Kompromiss zur Verringerung der Neuverschuldung ausgehandelt, der am Widerstand der Tea-Party-Republikaner scheiterte.