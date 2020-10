Budget 2021: Türkis-Grün will "gestärkt aus Krise hervor gehen"

Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz will "mit diesem Mix an Rettungs- und Hilfsmaßnahmen sowie Investitionen in Digitalisierung, Bildung und Sicherheit der Wirtschaftskrise in allen Bereichen entgegenwirken und Österreich wieder auf Erfolgskurs bringen. Oberstes Ziel bleibt dabei die Sicherung der Arbeitsplätze in unserem Land."

Vizekanzler Werner Kogler streicht vor allem den Kampf gegen den Klimawandel hervor: "Die Gesundheitskrise werden wir wohl 2021 mit einer Impfung bekämpfen können, die Klimakrise bleibt unsere größte gemeinsame Herausforderung der nächsten Jahrzehnte. Wie schon beim Konjunkturpaket werden wir 2021 mit einem nochmal größeren Budget für den Klimaschutz den notwendigen ökologischen Umbau von Wirtschaft und Verkehr mit innovativen, neuen Arbeitsplätzen vorantreiben." Er zeigt sich aber auch erfreut, dass die Bereiche Kunst und Kultur sowie der Sport mit einem höheren Budget rechnen können.