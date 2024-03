"Stehen mit dem Rücken zur Wand": Buchhändler fordern Senkung der Umsatzsteuer

Immer mehr heimische Buchhandlungen schließen . Allein von 2012 bis 2023 sank die Zahl der Gewerbeberechtigungen für den Buchhandel um fast 30 Prozent, wie es in einer Aussendung des Fachverbands Buch- und Medienwirtschaft der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) am Montag heißt.

In einem offenen Brief an Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) fordert die Branche "zur Rettung des heimischen Buchhandels" nun eine deutliche Senkung der Mehrwertsteuer auf Bücher.