Buch-Großhändler aus Niederösterreich insolvent

Der Buch-Großhändler Medienlogistik Pichler-ÖBZ mit Sitz in Wiener Neudorf in Niederösterreich ist insolvent. Wie der Kreditschutzverband KSV1870 am Montagabend mitteilte, wird das Unternehmen die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragen.

Laut Angaben des Unternehmens handelt es sich um das zweitgrößte Buchlogistik-Unternehmen Österreichs. Es würden rund 130 Buchverlage als Großhändler betreut und jährlich rund 8 Mio. Bücher ausgeliefert.