Britische Behörde warnt vor Gasengpässen im Winter

Die britische Energiebehörde Ofgem hat vor Gasengpässen im kommenden Winter gewarnt. Es gebe ein "signifikantes Risiko" für Engpässe und Großbritannien könne möglicherweise eine Gasversorgungsnotlage bevorstehen, schrieb die Behörde in einem Brief, über den am Montag die "Times" berichtete.

Großbritannien ist deutlich weniger abhängig von russischem Gas als Deutschland. Allerdings wird trotzdem die Mehrheit des verbrauchten Gases importiert, vor allem aus Norwegen, weshalb die Briten die internationale Energiekrise dennoch zu spüren bekommen. Mehr als acht von zehn britischen Haushalten heizen mit Gas. Anders als in Deutschland gibt es in Großbritannien bisher keine Kampagnen oder Aufrufe zum Energiesparen oder weniger heizen. Außerdem gibt es in Großbritannien kaum Gasspeicher.

Für eine Notlage wären temporäre Unterbrechungen der Gasversorgung in bestimmten Bereichen vorgesehen. Das könnte auch Kraftwerke betreffen, die mit Gas betrieben werden.