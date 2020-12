Briten stürmen Supermärkte wegen Grenzschließung und Weihnachten

Menschen in Großbritannien haben am Montag Supermärkte gestürmt. Das hatte mehrere Gründe. So gab es Ängste vor Versorgungsengpässen wegen Grenzschließungen aufgrund einer neuen Coronavirus-Mutation auf der Insel.

Auch Reisebeschränkungen innerhalb des Landes und das bevorstehende Weihnachtsfest taten das ihrige dazu. In ganz London bildeten sich große Warteschlangen um Supermärkte, berichtete Reuters am Montag.

Viele sitzen fest

Demnach waren in einigen Geschäften Bananen, Fleisch und Milch ausverkauft. Viele Menschen, die eigentlich über Weihnachten London verlassen wollten, mussten in der Metropole bleiben.