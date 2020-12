Brauerei-Obmann Sigi Menz: „Minus 40 Prozent allein im Dezember“

Doch die Nerven der Brauer sind angespannt wie selten zuvor. Dass von Jahr zu Jahr weniger Bier getrunken wird, sind sie schon gewöhnt. Ein Einbruch wie heuer war bis vor Kurzem aber unverstellbar. „Wir rechnen heuer im Dezember mit 40 Prozent weniger Umsatz“, sagt Sigi Menz, Obmann des Verbands der Brauereien Österreichs. Grund dafür sind die ausbleibenden Touristen sowie die abgesagten Weihnachtsfeiern und sonstigen Veranstaltungen, die den Bierabsatz Ende des Jahres normalerweise verlässlich in die Höhe treiben. Und das, nachdem schon die halbe Sommersaison coronabedingt ins Wasser gefallen ist.

Menz fordert nun einmal mehr zusätzliche Hilfen vom Staat – schließlich sei seine Branche als Lieferant direkt von Gastronomieschließungen betroffen. Geht es nach seinen Vorstellungen, sollte die Biersteuer zumindest bis Mitte nächsten Jahres, besser noch bis Ende 2021, ausgesetzt werden. Zur Orientierung: Diese liegt bei 24 Euro pro 100 Liter und ist damit mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland. Auch hier sollte der Staat sich an der Konkurrenzsituation in den Nachbarländern orientieren, findet Menz schon seit Jahren. Ob die Rufe der Branche diesmal erhört werden, bleibt abzuwarten.