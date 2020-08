Land der Brauereien und der Biervielfalt

In Ampflwang (Bezirk Vöcklabruck), hart am Hausruckwald, im Haus der Familie Pachinger in der Ortschaft Vorderschlagen, ist „Pfeiffis Bräu“ zu Hause. Mutter Marianne ist die Chefin, Sohn Robert macht das Bier. Er hat in Doemens bei München seinen Braumeister gemacht, ist also seinerzeit nicht nur von der idealistischen, sondern von der fachlichen Seite an das Projekt herangegangen. „Der Reiz war, ob ich daheim ein Bier zusammenbringe, das man trinken kann“, schildert Pachinger seine Anfangsmotivation. Nachdem das Ergebnis zufriedenstellend gewesen sei, hätten ihn Freunde zum Weitermachen ermuntert. „Und so ist das ins Laufen gekommen.“