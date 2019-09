Industrie-Vertreter Sigi Menz zu Mercosur: „Zurück zur Sachlichkeit“

Im Juni hat die EU mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur die weltweit größte Freihandelszone vereinbart. Verhandlungen, die 20 Jahre (!) gedauert hatten, fanden ihren Abschluss. Seither läuft es jedoch alles andere als gut. Der Amazonas-Regenwald steht in Flammen und Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro macht keine Anstalten, viel dagegen zu tun.

Argentinien steht (wieder einmal) am Rande der Staatspleite. Zudem dürfte bei der Wahl im Oktober der wirtschaftsfreundliche Präsident Mauricio Macri abgelöst werden. Die wahrscheinliche künftige Vizepräsidentin Cristina Fernandez de Kirchner hatte als Macris Vorgängerin den Pakt jahrelang blockiert.

Auch in Europa regt sich Widerstand, nicht nur bei Klimaschützern. Bauern sehen ihre Interessen verkauft, weil die EU dem Mercosur größere zollbegünstigte Einfuhrmengen von Soja, Ethanol, Zucker oder Rindfleisch zugesteht. Und in Österreich will die SPÖ am Mittwoch im Parlament überhaupt ein Veto erwirken. Dass sie die nötige Mehrheit zustande bringt, ist zwar unwahrscheinlich. Allerdings vermeiden es alle Parteien im Wahlkampf, sich zu dem Abkommen zu bekennen – zu gewinnen wäre damit wenig.