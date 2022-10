Brauerei-Beschäftigte wollen um 11 Prozent mehr Geld

Die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreichs Brauereien sind noch nicht in Fluss gekommen. Vorerst liegt nur die Forderung der Gewerkschaften PRO-GE und GPA vor. Die Arbeitgeberseite hat ihre Vorstellungen noch nicht kommuniziert. Die Gewerkschafter fordern angesichts der "aktuell extrem hohen Inflation" um 11 Prozent mehr Lohn und Gehalt, wie sie am Dienstag in einer Aussendung bekanntgaben.