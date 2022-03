Das Ende der Durststrecke für die Brauereien

Die deutlich steigenden Gaspreise waren auch ein Thema. Zumal davon ja auch die Papier- und Verpackungsindustrie sowie die Glasindustrie davon betroffen sind. Man kann also mit guten Gründen davon ausgehen, dass die Bier-Preise steigen werden. In welchem Ausmaß ist noch nicht klar. Das hänge auch von den kommenden Lohn- und Gehaltsverhandlungen ab, so Menz. „Was das in Summe heißt, wissen wir noch nicht.

Für die Zukunft ist der Verbandsobmann leicht optimistisch. „Wir hoffen, dass trotz der internationalen Lage Tourismus und Gastronomie in den Normalbetrieb zurückkehren.“