Junge Kreative zieht es ins Ausland

In Kanada lernt man schon in der Schule, Businesspläne zu schreiben. In Österreich lernt man, Bewerbungen zu schreiben." Das sagt ein Jungunternehmer aus dem Internet-Bereich. Folgerichtig hat er seine Zelte in Kanada aufgeschlagen. "Ein Unternehmen gründen ist tägliches psychologisches Überleben. Da braucht man kein Umfeld, in dem einem Steine in den Weg gelegt werden." Der junge Software-Unternehmer, der das sagt, hatte keine Lust mehr auf Steine – er siedelte sich in San Francisco an.