Boni, Dienstwagen, Nebenjobs – der Poker um die Verträge der E-Control-Chefs

Das Tauziehen um die Gagen samt Nebenleistungen der nicht mehr ganz neuen Chefs der E-Control, Wolfgang Urbantschitsch und Alfons Haber, wird immer absurder. Es geht immerhin um eine der wichtigsten unabhängigen Behörden des Landes und die Energiepreise spielen verrückt. Seit März sind die Vorstände im Amt, haben aber immer noch nicht ihre Dienstverträge unterschrieben.

Am Mittwoch legte Edith Hlawati den Aufsichtsratsvorsitz der E-Control zurück. Die renommierte Wirtschaftsanwältin tritt Anfang Februar ihren neuen Job als Chefin der Staatsholding ÖBAG an. Zum Portfolio gehört die Mehrheit am Stromkonzern Verbund, der unter der Aufsicht der E-Control steht. Es war klar, dass die gestrenge Juristin Hlawati keine Unvereinbarkeiten riskieren würde.Vor ihrem Abgang hätte die ÖVP-nahe Hlawati noch die ziemlich lästige Causa Vorstandsverträge erledigen sollen, hoffte man im für die E-Control zuständigen Klimaministerium.